Belve, Salvini e l'intervista di Fedez: “Mi hanno detto che…”. Scintille social

Ieri, martedì 2 aprile, è iniziato la nuova stagione di “Belve”, il noto programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani che continua a dimostrarsi originale e protagonista indiscusso del gossip, grazie ai suoi ospiti. Nella puntata di ieri gli intervistati sono stati Loredana Bertè, Carla Bruni e, dulcis in fundo, Matteo Salvini. Inutile dire quanto quest’ultimo sia stato l’ospite più chiacchierato, e non tanto per l’intervista stessa, quanto più per i fuorionda. Si vocifera infatti che, in attesa di fare foto con Francesca Fagnani al centro palco, il ministro dei trasporti abbia chiesto sottovoce alla conduttrice: "Hai fatto Fedez vero? Com’è andata con lui? Era inc**zoso?”, mentre gesticolava simulando una scena molto concitata.

Questa piccola parentesi è ovviamente subito arrivata alle orecchie di Fedez, che in quel momento era a Miami con i figli Leone e Vittoria e i suoi genitori. Tuttavia, nonostante il viaggio di famiglia in corso, Federico ha voluto dire la sua sul frame video appena andato in onda, attraverso una Instagram Story dove ha scritto: "Ma che ti hanno detto?" – e taggato sia Salvini che la Fagnani. La domanda del rapper, ovviamente, era riferita alle voci pervenute al vicepresidente del Consiglio sull'atteggiamento rabbioso che Fedez avrebbe adottato nella sua intervista a “Belve” registrata qualche giorno fa.

Una lunga storia di disamore, quella tra Fedez e Salvini, che è ormai nota da tempo al pubblico e che è semplicemente stata rimarcata nella puntata di “Belve” di ieri sera. A quanto pare, tuttavia, Salvini non ha dimenticato del rapporto che intercorre, o meglio che non intercorre, tra lui e Fedez, e ci ha voluto dare dentro con una frecciatina che, sicuramente, sapeva sarebbe arrivata in tempo record al cantante.