Re Carlo, come festeggerà l'anniversario con Camilla: la soffiata dell'ex maggiordomo

Quello del prossimo 9 aprile sarà un anniversario di matrimonio diverso da quelli precedenti per Carlo e Camilla. Secondo l’ex maggiordomo del monarca, i sovrani lo festeggeranno in privato, date le condizioni di salute del re. Ci sarà una cena di basso profilo, ma non mancherà il consueto scambio di regali e dei biglietti d’auguri, ha detto all’Express Grant Harrold, che lavorò per l’allora principe Carlo dal 2004 al 2011. «Non posso credere che quest’anno siano 19 anni. Ero lì quel giorno, in chiesa. Lo festeggeranno, ma senza grandi celebrazioni», le parole di Harrold.

Carlo e Camilla si sposarono il 9 aprile del 2005, trent’anni dopo il loro primo incontro. «Non organizzeranno feste o cose del genere. Forse lo faranno per i 20 anni di matrimonio. Sono sicuro che ci sarà un biglietto e poi un regalo, così come usano fare tante altre persone», ha detto ancora l’ex maggiordomo, secondo cui l’imminente anniversario di Carlo e Camilla sarà un evento «emozionante» e «toccante», riferendosi alla scioccante diagnosi di cancro del monarca. «Sono sicuro che quest’anno sarà più toccante e probabilmente più emozionante con tutto quello che sta succedendo - ha chiosato Harrold -. Non ho dubbi che saranno insieme per l’occasione e sono sicuro che, a porte chiuse, probabilmente faranno una cena romantica, soltanto fra loro».