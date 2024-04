Re Carlo "senza guanti": il gesto che fa ben sperare il popolo britannico

03 aprile 2024 a

Il grande ritorno in pubblico di re Carlo III è avvenuto nel giorno di Pasqua, quando il monarca si è unito alla regina Camilla e ad altri membri della famiglia reale per la messa tenutasi nella Cappella di San Giorgio. La sua comparsa è stata interpretata come un tentativo di rassicurare il pubblico dopo che il sovrano si è ritirato dai doveri pubblici in seguito all’annuncio di Buckingham Palace all’inizio di febbraio che era in cura per un tipo non specificato di cancro. A distanza di qualche giorno, emergono ulteriori dettagli che fanno ben sperare sulla sua salute. In un articolo pubblicato sul Daily Mail, infatti, si evidenzia che, quando il re ha raggiunto gli inglesi assiepati all'esterno, ha stretto loro la mano senza indossare i guanti.

"Non mi aspettavo strette di mano. Forse ricorderete che nei primi giorni della pandemia di Covid, il Re introdusse il 'Namaste reale', i palmi premuti insieme come in preghiera, come sostituto di una stretta di mano o di quell'alternativa decisamente non reale, il 'gomito'", ha premesso Robert Hardman. "Nessuno è compiacente. Lo staff del palazzo sta chiarendo che il trattamento del cancro del re è ancora in corso e che la potenziale partecipazione reale a qualsiasi evento sarà valutata su base individuale", ha continuato il giornalista. "Le strette di mano ferme e senza guanti di Charles sono state il segno più chiaro che il nostro monarca sta migliorando", si legge sul sito del tabloid.