Prima di domani, Casini contro Netanyahu: "È autolesionista"

La guerra impazza in Medio Oriente. Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 3 aprile su Rete4. Ospite in studio Pier Ferdinando Casini che attacca Netanyahu per il modo in cui sta gestendo la crisi a Gaza. Secondo Casini, Netanyahu è addirittura controproducente per gli interessi di Israele.

Bentornati a #PrimadiDomani! Pier Ferdinando Casini è ospite in studio: "Il 7 ottobre Hamas ha fatto un gesto degno del nazismo. Israele è l'unica democrazia di quell'area del mondo ma Netanyahu sta facendo una politica autolesionista per Israele" pic.twitter.com/KuAmajvzSe — Prima di domani (@Prima_di_domani) April 3, 2024

