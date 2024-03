E' sempre Cartabianca, rissa mai vista Orsini-Cappellini: “Cretino”, “Disturbato”

27 marzo 2024 a

Scontro senza precedenti tra Alessandro Orsini e Stefano Cappellini sulla guerra tra Russia e Ucraina. A parlare nel corso della puntata del 26 marzo di E’ sempre Cartabianca, talk show di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, è il professore di sociologia del terrorismo internazionale: “La Nato dà per scontato e accetta che il Donbass sia spacciato, perché il Donbass è spacciato, in questo momento rimangono solo tre roccaforti, tre bastioni difensivi in Donbass, che ad un certo punto cadranno. Come ne sono cadute altre e in queste ore stanno crollando tutti i villaggi. Inoltre la Nato accetta, diciamo serenamente, senza fare scoppiare la guerra mondiale”.

Mentre il docente pronuncia queste parole il giornalista di Repubblica ride e scuote la testa, causando una reazione inaspettata: “Cappellini lei è veramente un cretino, mi creda. Io non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io sto parlando di cose gravissime, mentre muoiono migliaia di persone in Ucraina. Il pagliaccio – attacca Orsini - lo vada a fare a Repubblica". Berlinguer è stupita per la rissa in studio e cerca di calmare gli animi: “Allora professore, io non accetto che lei insulti Cappellini, non posso accettare che lei insulti un mio ospite, lei deve stare tranquillo, quando sta tranquillo la seguiamo tutti, lei sta perdendo il controllo di sé stesso. Lasci stare Cappellini, che la pensa diversamente da lei, è giusto così, non è l’oracolo lei”.

Cappellini non accetta minimamente l’attacco di Orsini e risponde per le rime: “Non è possibile proseguire, è intollerabile, lei è una persona disturbata”. Un duello esplosivo.