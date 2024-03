Orsini fulmina Grasso: “Le sue ginocchia…”. Scontro mai visto: giornalismo sul nulla

30 marzo 2024 a

“Berlinguer, Orsini e quella dose di ipocrisia che anima i talk”. È questo il titolo dell’articolo di Aldo Grasso apparso sul Corriere della Sera che critica la partecipazione del professore associato di sociologia del terrorismo alla LUISS nella trasmissione di Rete 4 È sempre Cartabianca. E il professor, ormai volto noto della tv dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha risposto per le rime: “Tutte le volte che ho uno scontro da Bianca Berlinguer, Aldo Grasso scrive un articolo su di me per il Corriere della Sera. Infatti erano mesi che Grasso non scriveva niente su Bianca Berlinguer. E adesso ha scritto perché io, io che ho un cuore buono, avevo iniziato a preoccuparmi per le ginocchia di quest’uomo. Perché Aldo Grasso passa la sua serata davanti al teleschermo aspettando che io appaia. E quando appaio, Aldo Grasso scompare ad amici e familiari pregandomi in ginocchio di litigare con qualcuno abbracciato al teleschermo”.

“Ed io - continua Orsini in un post apparso su Facebook - per mesi ho evitato gli alterchi a Rete 4 perché godevo troppo a pensare alle ginocchia martoriate di quest’uomo. Chiudevo gli occhi o li volgevo al cielo; contavo fino a dieci; a volte mi astenevo. Perché il pensiero di quest’uomo genuflesso, piagato e tremebondo, era la mia rivincita più grande sui critici televisivi completamente inutili che vivono di commenti alle polemiche in tv. Perché Aldo Grasso, qualunque cosa voglia dire questo nome, è questo, il giornalismo che, essendo diventato il nulla, attende disperatamente che accada qualche cosa guardando dal buco della serratura. Non avendo più niente da dire, questo giornalismo può soltanto inginocchiarsi”.

Ma l’attacco al critico della televisione non è affatto finito: “Ho litigato con Stefano Cappellini per aiutare Aldo Grasso a rialzarsi affinché potesse cadere ancora più in basso con un nuovo articolo sul nulla. Aldo Grasso, il critico dei litigi in TV, è finalmente in piedi”. Un nuovo capitolo di uno scontro che va avanti da tempo. E chissà se Grasso replicherà ad Orsini con un altro articolo…