Chiara Ferragni "la secca": lo sketch di Ocone è virale. La reazione di Fedez

Una nuova, esilarante edizione di LOL - Chi ride è fuori. Dal 1 aprile sono disponibili su Prime Video i primi quattro episodi della serie in cui dieci comici tra i più apprezzati dal pubblico italiano si sfidano per sei ore consecutive con l'obiettivo di rimanere impassibili alle divertenti battute degli altri concorrenti. Tra i big di quest'anno anche Lucia Ocone. In un video che in poche ore ha fatto il giro del web, l'attrice ha tirato in ballo la coppia dei Ferragnez. La reazione del rapper, che nel format ha il ruolo di giudice, ha già fatto discutere parecchio.

Fedez "piange e corre a comprarsi una Ferrari": da chi arriva la frecciata

Ocone, nel bel mezzo del gioco, ha vestito i panni di Veronika, uno dei suoi personaggi che più incontrano l'approvazione del pubblico. Nel siparietto con i suoi compagni di avventura ha raccontato scherzando: "Fedez lo conosco da tanto. Che rapporti avevamo? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca", ha detto chiamando in causa l'influencer Chiara Ferragni. Il rapper, inquadrato subito dopo, è sembrato sorridente. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la serie è stata registrata lo scorso ottobre. Quindi prima del pandoro gate e della rottura con la moglie.