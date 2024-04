Viva Rai2, “un uomo nuovo”. Fiorello e l'incursione di Fagnani: cosa dicono su Salvini

03 aprile 2024 a

È tornato 'VivaRai2!': Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari hanno dato il buongiorno a tutta Italia a suon di musica, notizie del giorno ma soprattutto buonumore dopo la breve pausa forzata di Pasqua. Nel glass del Foro Italico si commenta la chiusura di Matteo Salvini a Vladimir Putin. "Sapete qual è stata la scusa?", chiede Fiorello. "Non sapeva fosse russo, con quel cognome pensava fosse veneto!". Ospite di oggi, in collegamento in videochiamata, è stata Francesca Fagnani. Parlando di Salvini, Fiorello si è rivolto proprio alla conduttrice di 'Belve': "È stato da te e ha espresso dubbi sul generale Vannaci, teso la mano a Umberto Bossi, rinnegato Putin, mandato segnali di pace a Giorgia Meloni... che gli hai dato da bere? È un uomo nuovo!”.

In Italia stanno arrivando i giorni più caldi per l'anticiclone africano. "Ora c'è la Dengue, l'influenza delle zanzare tigre - dice Fiorello -. Occhio, si riconoscono perché sono talmente grosse che hanno la targa. Non pungono ma fanno trasfusioni", ironizza. "Tra l'altro quando Vannacci ha sentito 'anticiclone africano' ha precisato che ha molti amici anticicloni".

Lo showman si è soffermato anche sulla politica estera e ha ironizzato sul recente colloquio tra Xi Jinping e Joe Biden: "Abbiamo la trascrizione del dialogo tra i due. 'A7', risposta di Biden 'acqua', 'C8', 'colpito', 'F5', 'colpito e affondato'. Dice Biden 'potete tenere Taiwan'". Chiusura di puntata invece così: "In Giappone tra 500 anni tutti avranno lo stesso cognome, si chiameranno tutti 'Sato-san' - dice Fiorello -. Questo potrebbe anche accadere in Italia, se Gigi D'Alessio dovesse continuare a fare figli".