Salvini a tutto campo a Belve: Vannacci, il burraco e l'amicizia con Meloni

C'è Matteo Salvini tra gli ospiti della prima puntata di "Belve" in onda questa sera, su Rai2. Intervistato da Francesca Fagnani, parlando del suo futuro alla guida della Lega il vicepremier e ministro ha detto: "Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo, poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". Poi ha annunciato: "Entro l’autunno si farà il congresso, l’ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona". Su possibili sfidanti, nessuno si è fatto avanti? "Per ora no". Si è parlato anche di Uberto Bossi, fondatore della Lega: "Non lo sento da troppo tempo, e di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe…".

L’amicizia con la premier Giorgia Meloni "la stiamo costruendo. Abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata Francesca. Io no, perché sono due faine e odiano perdere. E io ho già un lavoro complicato di giorno, se devo inca***rmi anche di sera per il burraco, no grazie".

Su una possibile candidatura del generale Roberto Vannacci alle prossime elezioni europee, Salvini ha ribadito: "Ci stiamo ragionando". Alla domanda se direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, il vicepremier risponde: "No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale... l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata delle persone", ha dichiarato il leader della Lega. La prima puntata di "Belve" andrà in onda martedì 2 aprile in prima serata su Rai2, per cinque puntate.