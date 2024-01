Belen Rodriguez, la bomba di gossip: addio a Elio Lorenzoni

Francesco Fredella 31 gennaio 2024 a

a

a

Belen Rodriguez in crisi con Elio Lorenzoni? Una spifferata bomba, per adesso si tratta solo di un'indiscrezione, che sta facendo il giro della Rete. A sganciarla è stato Fabrizio Corona (che non perde lo smalto ed è sempre ben informato sui retroscena) su "Dillinger News", il sito che fa riferimento a lui. Secondo una serie di indiscrezioni raccolti dal re dei paparazzi, Belen ed Elio Lorenzoni si sarebbero lasciati. Una crisi che sarebbe arrivata improvvisamente. Eppure solo pochi mesi fa si parlava di amore a gonfie vele, addirittura qualcuno vociferava le nozze nel 2024. Riavvolgiamo il nastro.

Diletta Leotta sorprende tutti con l'annuncio del segreto con Karius

La storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni è scoppiata diversi mesi dopo che la showgirl ha troncato con il suo ex marito, Stefano De Martino. Prima un po' di mesi senza farsi notare dai paparazzi, poi i due sono usciti allo scoperto. Il resto è storia di queste ore. Intanto, l'ex di Belen, Antonino Spinalbese viene paparazzato dal settimanale "Chi" con Ainhoa Foti Rodriguez. Si tratta di una tatuatrice di Genova di 25 anni, che secondo rumors lavora nello stesso studio in cui l'ex gieffino si fece tatuare l'opera "Amore e psiche" quando era fidanzato con la Rodriguez.