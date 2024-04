Prima di domani, la soluzione di Donzelli: "Ha il diritto di difendersi"

02 aprile 2024 a

Crisi in Medio Oriente, Giovanni Donzelli difende il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale. In Medio Oriente la situazione è sempre più tesa ma è fondamentale garantire a tutte le parti in causa il diritto alla sopravvivenza. Se n'è parlato durante la puntata di Prima di domani in onda il 2 aprile su Rete4.

"Israele ha il diritto di difendersi e di poter resistere in sicurezza rispettando il diritto umanitario. Quindi questi atti sono da condannare e Israele è il primo a condannarli. Il diritto della popolazione palestinese a vivere in pace e in sicurezza esiste tanto quanto quello della popolazione israeliana. Ma non mescoliamo le due cose".