Prima di domani, Bompiani fulmina Usa e Nato: "Non lasciano fare la pace in Ucraina"

27 marzo 2024 a

a

a

Ginevra Bompiani, scrittrice che vuole candidarsi alle prossime elezioni Europee con il partito di Michele Santoro, è ospite della puntata del 27 marzo di Prima di domani, talk show pre-serale di Rete4 con Bianca Berlinguer alla conduzione. L’argomento della serata è la guerra tra Russia e Ucraina, con Bompiani che va all’attacco dell’Occidente, colpevole di non lavorare per far arrivare ad un cessate il fuoco ed una stretta di mano tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky: “Non c’è bisogno di qualcuno che gli faccia fare la pace, c’è bisogno di qualcuno che non gli impedisca di fare la pace. La frase ‘Putin è un macellaio’, Biden l’ha detto esattamente un anno fa, nel marzo 2023, quando c’era in atto una trattativa tra Putin e Zelensky, che in tutti i modi hanno cercato di boicottare e che Zelensky ha continuato un po’ a mantenere e poi l’hanno fatta saltare. Era una trattativa in 15 punti in cui i due partecipanti alla guerra si erano messi d’accordo. Biden e la Nato – chiosa con tono polemico Bompiani - non hanno mai lasciato fare una trattativa”.