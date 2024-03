Prima di domani, Giordano mette Macron nel mirino: "Perché mi preoccupa"

29 marzo 2024 a

a

a

La guerra in Ucraina non sembra andare verso una rapida soluzione. Anzi. La tensione sale a vista d'occhio e c'è già chi parla di terza guerra mondiale. Qual è la posizione dell'Europa? Se n'è parlato con Mario Giordano durante la puntata di Prima di domani in onda il 29 marzo su Rete4.

"È angosciante questo precipitare e questo assuefarsi all'idea dell'inevitabilità della guerra. Sicuramente preoccupano molto le parole della propaganda russa. Altrettanto, però, preoccupano i toni eccessivi di qualche leader europeo, penso soprattutto a Macron.