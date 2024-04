Meteo, fine del brutto tempo. Sottocorona: via alla fase decisamente primaverile

02 aprile 2024 a

a

a

Dopo le feste di Pasqua che tempo ci sarà? A rispondere a tale quesito è l’esperto meteo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega come di consueto nella trasmissione Omnibus per fare un quadro generale: “Situazione decisamente diversa da quella degli ultimi giorni, è cambiato proprio il tipo di circolazione, la pressione è aumentata fra nord e centro e già ieri al nord, dopo un maltempo così com'era previsto, molto marcato, ci sono stati anche danni, insomma era maltempo vero, ieri ha cominciato un po' a mollare la presa. Oggi non dico proprio schiarite, perché qualche nuvola rimane, però di fenomeni significativi non ce ne sono. Passa qualche nuvola al sud, che ha avuto invece un fine settimana anche particolarmente caldo. Non è che a ovest manchino altre nuvole, però in realtà, siccome la pressione sta salendo sull’Italia e sul Mediterraneo centrale, quelle nuvole probabilmente dovranno prendere un'altra strada ed è quello che ci dicono poi i modelli”.

“Situazione critica, restate negli alberghi”. Livigno isolata, l'appello disperato

E si passa poi alle previsioni giorno per giorno: “La previsione di oggi, martedì 2 aprile, vede sicuramente non più fenomeni intensi, a parte forse sul Friuli Venezia Giulia qualche piccolissima zona, sennò ancora il grigio di nuvole però di piogge, se ci sono deboli. E questo vale per l'Appennino settentrionale, l'alta Toscana, per parte del Lazio e della Campania, piccole precipitazioni deboli, debolissime, sennò ancora magari un po' di grigio però la tendenza è quella. Se andiamo a vedere la previsione per domani, mercoledì 3 aprile, arrivo anche le schiarite molto ampie, su alcune zone del sud, sul versante Adriatico, anche sulle pianure del nord. Al nord fra Liguria e Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia forse qualche pioggia ancora moderata, anche qualcuna molto debole, però sono quelle veramente di scarsissima intensità e che tendono anche a sparire, a diminuire ulteriormente. Infatti nella previsione per la giornata di giovedì 4 aprile queste ampie schiarite arrivano anche al nord, sempre qualche piccola incertezza, centro e sud neanche le incertezze. Quindi entriamo in una fase decisamente primaverile”.

Il governo riporta a casa la piccola Greta dopo l'operazione alla testa in Thailandia

Sottocorona conclude il proprio appuntamento quotidiano con un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi : “Al sud sicuramente si sono ridimensionate rispetto a quello che c'è stato nel fine settimana, al nord piano piano tendono a riprendere. Siamo su valori per oggi abbastanza medi, quindi non valori elevatissimi. L'effetto della maggiore insolazione, della maggiore presenza del Sole, si farà sentire ma ci vuole anche un po' di tempo. La tendenza per le prossime ore 24 ore è di una diminuzione ancora al nord e invece dei leggeri aumenti che si riaffacciano su alcune zone del centro e del sud”.