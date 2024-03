Fedez e Chiara Ferragni, parla Corona: il vero problema? "Non i tradimenti ma..."

29 marzo 2024 a

I nomi di Chiara Ferragni e di Fedez continuano a balzare agli onori di cronaca. La strada della separazione, o forse del divorzio, sembra ormai certa. Se l'influencer è volata a Dubai con i figli, il rapper è rimasto a Milano per dedicarsi agli amici e al trasloco. In queste ore, poi, filtrano le prime indiscrezioni su quanto accaduto negli studi Rai nel corso della registrazione dell'intervista concessa a Francesca Fagnani. Stando a quanto si apprende, il cantante avrebbe tolto il freno e sarebbe scoppiato in lacrime nel corso del colloquio con la giornalista, ammettendo anche di non aver tradito la moglie. E in questo gioco impazzito di supposizioni e di indiscrezioni si è inserito ora anche Fabrizio Corona.

"Ferragni con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l'altro scappa", ha rivelato a Chi l'ex re dei paparazzi. "Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando 'la corte' della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto", ha continuato. I tradimenti "non sono il vero problema", ha detto Corona: "Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo".