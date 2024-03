È sempre Cartabianca, Capezzone contro Emiliano e Decaro: "Come Stanlio e Ollio"

27 marzo 2024 a

Il caso Bari fa saltare i nervi alla sinistra. Ogni giorno Michele Emiliano e Antonio Decaro danno una versione diversa della storia. E non è ancora finita. Di tutto questo si è parlato durante la puntata di "È sempre Cartabianca" in onda il 26 marzo su Rete4. Il direttore editoriale di "Libero" non va per il sottile e mette alle corde l'ipocrisia dem.

"Adesso che viene sfiorata una loro amministrazione strillano come galline a cui qualcuno sta tirando il collo - attacca Capezzone - Non solo Decaro ha fatto quella piazzata dicendo che è un atto di guerra. Come negli altri 130 casi in cui è stato muto, sarebbe stato sufficiente collaborare in modo serio. Poi si sparano da soli nei piedi non con la foto ma con quattro versioni diverse. Emiliano e Decaro sono diventati i nuovi Stanlio e Ollio.