Belve, Fagnani rivela tutto: cosa è successo dopo l'invito a Chiara Ferragni

Francesca Fagnani è pronta a tornare con una nuova stagione di Belve. Con le sue interviste la giornalista ha conquistato tutti e ora ecco un nuovo ciclo di ospiti su Rai2. Tra i primi c’è Matteo Salvini, di cui parla così in un faccia a faccia con il Messaggero: “Non ha posto alcuna condizione. Non ha chiesto di leggere prima le domande né di fare tagli. È stato impeccabile. Uno dei pochi politici ad aver accettato il mio invito. Mi ha sorpresa. Umanamente sì, è molto meglio di quello che sembra. È stato simpatico e mai arrogante. Ho invitato anche Conte e Schlein, senza riuscirci”. E Meloni? “Ho provato a fare il bis - svela Fagnani -. Ma per ora non ce la fa. L’altra volta fu generosa, confessò di essere molto gelosa. Domanda su Andrea Giambruno? Non sarebbe la prima ma sicuramente qualcosa le chiederei”.

Tra le figure che si siederanno davanti a lei c’è anche Fedez alle prese con la rottura con Chiara Ferragni. Ma per intervistare l’influencer un tentativo è stato fatto: “Certo. Mi ha detto che doveva pensarci. Non l’ho più sentita”. Poi Fagnani svela l’ospite più noioso avuto: “Non è gentile dirlo ma Raoul Bova. Se uno non vuole parlare diventa noioso”. Una stoccata in piena regola, da “belva”.