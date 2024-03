Fedez si vanta per la Ferrari. Ma l'imprenditore lo smaschera: “Ma quale primo in Italia…”

30 marzo 2024 a

Fedez si sta godendo la sua nuova vita da single nel lusso e negli scorsi giorni ha svelato a tutti i suoi follower l’ultimo acquisto: una Ferrari Roma, una macchina caratterizzata dal tettuccio in tela, che si rifà al modello del Cavallino uscito nel 1054. “È la prima in Italia”, la rivendicazione su Instagram del rapper. Ma è proprio così? “Caro Fedez, forse la tua Ferrari Roma non è la prima, forse è la seconda…”, la precisazione di Federico Dotto, imprenditore padovano, la cui replica è stata rilanciata da Selvaggia Lucarelli.

Fedez dimentica subito Chiara Ferragni. “La prima in Italia”, il nuovo acquisto

Lo stesso Dotto parla al Corriere del Veneto e smentisce il marito (ex?) di Chiara Ferragni su tutta la linea: “Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima ad arrivare in Italia, probabilmente nemmeno la mia è stata la prima, ma sicuramente è arrivata prima della sua, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose. L’ho ordinata nel marzo del 2023, non è facile avere una macchina come questa, me l’hanno consegnata in meno di 12 mesi, questa volta sono stati veloci, sono un amante dei bolidi, in passato avevo avuto già una Ferrari California. A me è costata 280 mila euro, ma può costare anche di più”. E la consegna è datata, come documentato le foto sui social, 25 gennaio. Perché mai Fedez ha dovuto ostentare che la sua fosse la prima in Italia?