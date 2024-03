Stasera Italia, la strada di Vincenzo Camporini: "Leva obbligatoria impossibile"

30 marzo 2024 a

La guerra in Ucraina pone sul tavolo la questione della leva obbligatoria anche in Italia. Se ne parla nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 30 marzo su Rete4. Ospite in studio è stato Vincenzo Camporini, responsabile Sicurezza e difesa di Azione, che ha sottolineato le difficoltà di un'ipotesi come questa.

"Reintrodurre la leva obbligatoria sarebbe assolutamente difficoltoso dal punto di vista organizzativo e pressoché impossibile dal punto di vista politico e quindi non sarebbe utile per migliorare la difesa del Paese - ha detto Camporini durante la puntata di Stasera Italia - Per reintrodurre la leva obbligatoria ci vogliono condizioni culturali che purtroppo in Italia oggi non ci sono. Le troviamo in Finlandia, in Paesi che si sentono minacciati. La Finlandia è un Paese con 6 miloni di abitanti e, nell'arco di 15 giorni, è in grado di mobilitare 300mila soldati che sono costantemente addestrati una volta finito il periodo di leva. Ci sono molte cose che bisogna fare. Sicuramente bisogna investire più di quello che facciamo. Noi siamo il Paese europeo che investe meno di tutti in percentuale e quindi sfrutta le capacità altrui per la nostra difesa. Il che non è politicamente molto corretto. Bisogna investire di più e meglio. C'è un problema di struttura industriale e capacità di comando e controllo soprattutto a livello europeo".