Kate Middleton e re Carlo, il graffio di Feltri: "La malattia è democratica"

Dai venti di guerra in Europa fino al tumore diagnosticato a Kate Middleton e alla polemica sulla scuola chiusa per Ramadan. Vittorio Feltri anche giovedì 28 marzo è ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete4, e affronta i temi d'attualità. Sulla situazione geopolitica a partire dalla guerra in Ucraina, il direttore editoriale de Il Gornale spiega se "se andiamo avanti di questo passo presto o tardi" qualcosa di irreparabile può accadere. "Io sono d'accordo con Papa Francesco: è meglio una bandiera bianca e uno, cinquanta o cento funerali al giorno".

Il caso di Pioltello non cessa di far discutere. È scontro sulla scuola che chiude per la fine del Ramadan. "Siamo alla comicità, se tu vuoi fare il digiuno lo puoi fare anche a scuola, non devi per forza stare chiuso nel tinello di casa", argomenta Feltri. "Non capisco perché si debba chiudere, è una scemenza totale", sentenzia il direttore con Del Debbio che chiosa: "Non ha senso", anche perché così facendo "il sabato dovremo chiudere le scuole per rispetto degli ebrei".

Dicevamo della malattia di Kate Middleton, la principessa del Galles. Il suo annuncio video ha scosso l'opinione pubblica dopo settimane di sospetti e dicerie sulle sue reali condizioni di salute. Feltri, chiamato a commentare la vicenda, spiega di non amare le cronache che riguardano la monarchia britannica. Anzi, quando ne sente parlare in televisione "mi infastidisco". C'è però un aspetto che riguarda tutti. "La malattia è democratica, prende tutti se vuole, qualcuno da giovane, qualcuno da vecchio". In conclusione "bisogna accettarlo, fa parte della vita".