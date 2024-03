Kate Middleton, per re Carlo è "la figlia che non ha mai avuto". Il retroscena

29 marzo 2024 a

Una battaglia li unisce ora più che mai: Kate Middleton e re Carlo III sono entrambi malati di cancro e dal loro stato di salute, probabilmente, dipenderanno le sorti della monarchia inglese. Il rischio, secondo molti esperti della famiglia reale, è che ci sia presto un vuoto di potere e che si debba quindi ricorrere a qualche soluzione estrema. Intanto, però, emergono retroscena sul rapporto molto stretto che il monarca e la nuora hanno instaurato nel tempo e che alimentano giorno dopo giorno. "Stanno attraversando insieme questa situazione", ha raccontato a People la biografa reale Sally Bedell Smith. "Hanno sempre avuto un legame molto forte. Non penso sia presuntuoso dire che Kate è come la figlia che Carlo non ha mai avuto. Lui, infatti, condivide con il figlio William l’istinto di proteggerla", ha aggiunto l’autrice del magazine americano.

Tutti si chiedono che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro della Corona ed è anche l'interrogativo che campeggia sulla copertina di People. "Ci sarà molta più pressione su William, ma ne è sempre stato consapevole", ha svelato un ex aiutante di Palazzo. Nuovi equilibri, dunque, e una forte speranza. "Si è formato per guidare, e ora sta guidando", ha chiarito. E la principessa del Galles? "Kate tornerà ai suoi doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dal suo staff medico. Ora è focalizzata sulla completa guarigione": è quanto filtra dalle parole pronunciate da un portavoce di corte.