Meteo, Giuliacci spiazza tutti: Pasqua e Pasquetta "come in estate". Ecco dove

Le previsioni meteo per il fine settimana di Pasqua "lasciano basiti": così inizia l'intervento del colonnello Mario Giuliacci pubblicato su metogiuliacci.it per aggiornare i lettori su che tempo devono aspettarsi. Il meteorologo si sbilancia e parla di un'ondata di caldo intenso che ricorda l'inizio della stagione estiva. Possibile che in piena primavera ci si debba preparare a temperature fuori dalla norma? Il celebre esperto, partendo dalle analisi dei modelli, ha provato a tracciare i confini di quello che lui stesso definisce uno scenario "inusuale" per il periodo delle festività.

Pasqua tra temporali e "caldo africano": le regioni all'opposto

"Si prevede che l’alta pressione africana si estenderà su metà Penisola per poi concentrarsi sulle regioni centrali e meridionali durante Pasqua e Pasquetta", scrive Giuliacci, sorprendendo così tutti coloro che erano alla ricerca di un po' di aria buona e di tempo da trascorrere all'aperto. Al Nord, invece, previsti "rovesci". Solamente "dalla Toscana in giù il clima si farà veramente caldo", quindi. Le temperature aumenteranno in maniera significativa "in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata".

"Poche speranze". Sottocorona: cosa ci aspetta a Pasqua e Pasquetta

Per la giornata di Pasqua è attesa un'anomalia "notevole, con una temperatura potenzialmente superiore di almeno 14 gradi rispetto alle medie stagionali". Anche a Pasquetta "temperature elevate". Situazione diversa è quella che si prefigura per aree settentrionali: "La situazione sarà diversa per il Nord, dove si prevede l’avanzata di un fronte che porterà precipitazioni e fenomeni locali intensi", si legge.