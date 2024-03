Harry pretende "scuse umilianti" da Kate e William, macigno sulla pace

28 marzo 2024 a

La notizia della malattia di Kate Middleton riavvicinerà le famiglie dei due fratelli, William e Harry? In questo momento delicato per la Corona britannica, con la principessa del Galles e lo stesso re Carlo in cura per un tumore, i tabloid inglesi stanno cercando di capire se ci sarà finalmente una pace dopo la "Megxit" dei duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle. Il Mirror in particolare riporta il parere di un esperto reale secondo cui lo stesso Harry "sta aspettando 'scuse umilianti' dal principe William e dalla principessa Kate prima di riunirsi alla sua famiglia".

Il duca di Sussex dovrebbe tornare nel Regno Unito a maggio per celebrare gli Invictus Games, dove potrebbe incontrare il fratello. Il royal watcher e scrittore Tom Quinn a riguardo afferma che Harry "vuole riconciliarsi con suo fratello in modo che i bambini possano avere una sorta di relazione, ma lui e Meghan pensano ancora che le scuse umilianti debbano venire prima da William e Kate".

Una pace riavvicinerebbe anche i rispettivi figli tra loro e con gli zii. Tuttavia, secondo Quinn, pende questa aspettativa di Harry. Che probabilmente sarà disattesa, in un momento così drammatico per Kate e William. Il figlio minore di Carlo "ha lasciato intendere che se riceverà delle scuse dalla sua famiglia allora sarà pronto a perdonare, ma questo semplicemente non accadrà".

Il tabloid rivela inoltre che Harry è "sotto pressione" da parte della moglie Meghan Markle affinché mantenga il rapporto con la famiglia. Sempre QUinn, infatti, spiega che dietro ci sarebbero soprattutto "motivi commerciali" relativi ai vari affari della coppia. "Harry è sotto pressione per mantenere una sorta di rapporto con la sua famiglia, se non altro per il bene delle nuove iniziative", spiega l'esperto reale. Il duca "ha ancora vaghe speranze che possa essere perdonato e gli verrà offerto un ruolo minore da qualche parte".