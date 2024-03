Ilaria Salis, Christian Raimo perde la testa: "Giusto picchiare". Come reagisce Parenzo

29 marzo 2024 a

Il tribunale di Budapest non ha concesso i domiciliari a Ilaria Salis. "Le circostanze non sono cambiate", ha dichiarato il giudice Jozsef Sòs. Troppo pesanti le imputazioni per concederle i domiciliari, anche con il braccialetto elettronico, e per cambiare il suo status di detenuta pericolosa. Il tema è stato lanciato sul tavolo del dibattito da David Parenzo a L'aria che tira, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le mattina su La7. La discussione, tuttavia, ha preso una piega del tutto inattesa quando a intervenire è stato Christian Raimo che, ospite in studio, si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno lasciato di sasso tutti i presenti. Conduttore compreso.

L'editorialista del Domani ha iniziato ad argomentare partendo dal caso giudiziario di Sacco e Vanzetti, condannati a morte quasi cento anni fa alla sedia elettrica negli Stati Uniti per un omicidio che non avevano mai commesso. "A un certo punto loro due decidono di cambiare linea difensiva e cominciano a politicizzare la vicenda", ha affermato Raimo, per poi tornare alla vicenda della docente 39enne. "Qua c'è un'antifascista che va in Europa, quindi a casa nostra, a picchiare dei neonazisti", ha aggiunto. Ma l'intervento del giornalista ha raggiunto l'apice quando ha chiesto: "Cosa bisogna fare con i neonazisti?". La risposta l'ha fornita lui stesso: "Secondo me bisogna picchiarli, ha fatto bene".

A quel punto è arrivato il turno di David Parenzo, che di fronte a tali asserzioni, non è potuto restare in silenzio. "Io insegno a scuola ai miei studenti...Mica insegnerà a picchiare i fascisti?", ha domandato al suo ospite. Raimo ha deciso di non arretrare di un passo dalla sua posizione e di non rivalutare quanto affermato poco prima. "Beh sì, picchiare i neonazisti penso che sia giusto. Io insegno ai miei studenti che la democrazia è arrivata dopo un'opposizione seria di fronte al nazismo", ha scandito.