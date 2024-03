Mediaset, la provocazione di Antonio Ricci: "Farei una rivoluzione"

29 marzo 2024 a

Antonio Ricci a valanga su tv e Mediaset. In un'intervista a Italia Oggi, il papà di "Striscia La Notizia" ne ha per tutti. E soprattutto fa una provocazione a Pier Silvio Berlusconi. “Una volta Mediaset aveva i grandi varietà. Ora il sabato sera spetta alla De Filippi. Ecco, mi piacerebbe provare con i grandi varietà. Ma lo so, per i varietà e le fiction ci vogliono un sacco di soldi e l’offerta Rai, grazie anche alle ricche risorse che arrivano dal canone, stronca qualunque avversario. Bisogna sempre cercare di fare meglio e gli ostacoli sono opportunità da non perdere”.

Nell'intervista Ricci si fa avanti e, tra il serio e il faceto, si fa avanti per la riorganizzazione dei tre canali Mediaset. “Se Pier Silvio Berlusconi mi mollasse tutte le 3 reti per 6 mesi io farei una rivoluzione con programmi completamente diversi. Ma ho una certezza...Che lo manderei in rovina. In realtà quello che vediamo su Canale 5, Rete 4 o Italia 1 non mi sento di criticarlo, perché so che risponde a un progetto con i piedi per terra. Magari da fuori non si capisce ma a Mediaset non si cappotta, i conti tornano. Ed è quello che conta in un’azienda privata. Anche se io sono convinto che si possa fare meglio. E stanno lavorando per fare meglio. Ma è complicato confrontarsi con la Rai che ha una ricchezza di offerta spropositata. E sapere che tutto questo bendidio lo pagano coi nostri soldi pubblici qualche problema dovrebbe porlo”, rincara nella sua “eterna querelle” con la tv di Stato.