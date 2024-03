Harry e Meghan tornano a Londra? Caprarica a valanga: "Palate di fango"

28 marzo 2024 a

a

a

La monarchia scricchiola? È l'interrogativo che tutti ci stiamo ponendo dopo che sia re Carlo che Kate Middleton hanno annunciato che è stato loro diagnosticato un cancro e dopo che William è rimasto l'unico esponente reale di spicco attivo. Se ne è discusso nel salotto di Pomeriggio Cinque. "Ci sono piani distinti. Dal punto di vista strutturale e a mio avviso, la monarchia d'Inghilterra è profondamente cambiata e il futuro è più incerto del passato. Però, tutti i rumors che sembravano destinati a danneggiarla subito, oggi, domani, a causa delle malattie di Carlo e di Kate e del foto gate, sono stati cancellati", ha spiegato in maniera molto chiara Antonio Caprarica, per anni inviato della Rai a Londra.

"Come Lady D". Caprarica, così Kate entra in una nuova dimensione

Il ritorno di re Carlo, che a Pasqua parteciperà alla funzione nella chiesa di Windsor, che segnale dà? "Bisogna ridare un baricentro alla monarchia. Con l'assenza di Carlo e di Kate, è come se si registrasse un evidente vuoto di potere a Buckingham Palace. Carlo riappare, seppure in forma limitata, anche per smentire le voci che dicevano 'No, non ci sarà a Pasqua perché l'immunoterapia che sta facendo è molto rischiosa. Lo mette a rischio di infezioni'. Questa sua apparizione pasquale è rassicurante", ha detto il giornalista senza tanti giri di parole. Sul possibile riavvicinamento dei Sussex, l'esperto di famiglia reale è stato più duro. "Perché volete sognare? Abbiamo due signori che se ne sono andati dal Palazzo sbattendo la porta e lanciando palate di fango sul papà e sulla nuora. Adesso, nel momento in cui la nuora ha un problema enorme, ha l'energia per affrontare lo stress?", ha chiesto alzando il tono della voce.