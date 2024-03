William "rivoluzionario", Caprarica: la frase sulla famiglia che indica la via

28 marzo 2024 a

"Tu dici che il vero inedito di questa storia è il senso di William per la famiglia": con quest'affermazione Bruno Vespa ha tirato in ballo l'esperto di famiglia reale Antonio Caprarica. Kate Middleton e re Carlo III sono malati di cancro e il futuro re deve fare i conti con le sorti della monarchia inglese, rimanendo vigile e offrendo il sostegno ai suoi cari. "È così. Tendenzialmente gli osservatori tendono a rilevare che il vero innovatore della famiglia non è tanto William quanto Carlo. William è pragmatico, calmo, si affida a consiglieri autorevoli e molti dicono che ciò che conta non è ciò che fa ma ciò che non fa. Presumibilmente non sarà più il capo della Chiesa d'Inghilterra. Forse non sarà il capo del Commonwealth": è stata la risposta del giornalista, che poi però ha evidenziato qual è la rivoluzione che il principe del Galles sta mettendo in atto.

"C'è qualcosa di rivoluzionario. Qualcuno lo ha soprannominato 'Il principe dalle 10 alle 16'. Perché è il primo reale che adotta un orario di lavoro. La sua risposta è molto semplice: 'Oltre ai miei doveri di Stato, il primo dovere è quello di educare il futuro re. Qualcuno mi dica se c'è un dovere più importante di questo'", ha ricordato Caprarica. "Ecco che si sposa la sofferenza del ragazzino che ha patito la morte della madre e la mancanza di una famiglia, che si era già dissolta, e la consapevolezza del reale che capisce che quello che sta facendo ha un valore pubblico importante", ha aggiunto il giornalista.