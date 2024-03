Tagadà, Friedman smaschera Putin: "Perché sta provocando la Nato"

27 marzo 2024 a

Dopo l'attentato alla Crocus City Hall, i commentatori politici cercano di capire quali sono le strategie messe in campo dalle potenze per avere la meglio nel conflitto. Se ne parla durante la puntata di Tagadà in onda il 27 marzo.

"Putin sta cercando di giustificare un'escalation sua che è già in corso da alcuni giorni. Vediamo gli attacchi con i missili da crociera che, tra l'altro, toccano lo spazio aereo della Polonia che è un membro della Nato. Putin sta provocando la Nato. sta creando grande paura tra i Paesi baltici. Putin sta usando l'attentato dell'Isis. Tutti i suoi servizi segreti avrebbero riportato che si tratta dell'Isis e lui non voleva neanche menzionare il nome dell'Isis perché Putin sta usando questo per coprire il fatto che sta facendo un'escalation in Ucraina sperando che lui possa conquistare più territorio possibile in Ucraina. Stamane la Bbc ha riportato che sulla prima pagina del primo giornale di Mosca ci sono Zelensky, Biden e Sunak per le responsabilità dell'attentato. Il 7 marzo gli Stati Uniti hanno avvertito Putin dell'eventuale attacco imminente da un gruppo islamico".