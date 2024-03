L'Aria che tira, il progetto di Calenda alle Europee: "Con lui non lo faccio"

27 marzo 2024 a

Europee, partiti alle grandi manovre in vista dell'appuntamento di giugno. Ne parla anche Carlo Calenda nel corso de L'Aria che tira. Il leader di Azione rivela di aver fatto una proposta elettorale a Emma Bonino e che nelle prossime settimane arriverà una risposta. Intanto, però, chiude le porte di fronte alla possibilità di fare fronte comune con Matteo Renzi e la sua Italia Viva. "So che Renzi ha lanciato una lista "Io centro" con Mastella, Cuffaro e Cesaro - spiega Calenda - Non è la mia idea di ciò che dovrebbe essere un'Europa rinnovata. Noi presenteremo una lista che avrà il generale Camporini e Alessio D'Amato. Cioè il meglio che c'è in Italia in termini di competenza. Io ho detto a Emma Bonino: facciamola insieme perché c'è una certa coerenza. Abbiamo una tipologia di candidati molto simili. E su questo aspetto una risposta".

Poi Calenda non va tanto per il sottile: «Azione non farà una di lista di sopravvivenza in cui si butta dentro di tutto per essere sicuri di superare il quorum, Azione poi è già sopra il quorum. farà il suo lavoro a viso aperto. Io una lista con Renzi, Cuffaro, Cesaro e Mastella non la faccio. Perché sarebbe l'esatto opposto di quello per cui è nata. Se con Bonino ci metti dentro anche tutto quello che si porta dietro Renzi, non mi interessa. Io ho già dato e con Renzi politica non si può fare».