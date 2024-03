L'Aria che tira, Ghisleri smaschera i dem: "Gli mette i bastoni tra le ruote"

27 marzo 2024 a

Il caso Bari fa ancora discutere. Versioni contrastanti fornite dalle parti in causa e la necessità di recuperare il terreno perduto in vista delle Europee. Ma qual è il gioco delle parti in casa dem? Lo svela Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, nel corso della puntata de L'Aria che tira.

"Il caso Bari ci racconta che Decaro con la conferenza stampa ha fatto un ottimo inizio di campagna elettorale - ha detto Ghisleri - Ha segnato il suo punto e la sua area. Già era in odore di candidatura per le Europee e lì c'è stato proprio il lancio della sua onestà. La scivolata del governatore Emiliano ha messo i bastoni tra le ruote a questo cammino verso la candidatura nazionale. Ed è quello che è stato fatto. In p0litica si cerca sempre un certo tipo di continuità e Decaro, che era al suo secondo mandato, passa verso le Europee. La sua arrabbiatura segna anche la difficoltà a passare il suo mandato alla continuità di un suo candidato. Decaro ne ha approfittato per fare la campagna elettorale. Ora tutto viene rimesso in discussione".