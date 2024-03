L'aria che tira, Parenzo gela Bompiani con poche parole: "Questo è il suo desiderio"

22 marzo 2024 a

"Non parliamo di centrodestra ma di destra estrema": con queste parole Ginevra Bompiani si è scagliata contro il governo e contro i partiti guidati da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Tranne Forza Italia, che è destra. Non estrema destra", ha subito aggiunto la scrittrice, che poi si è sbottonata del tutto e ha detto a gran voce: "Spero tanto che superi la Lega". Parole, queste, che sono state presto ridimensionate dal conduttore de L'aria che tira. "Questo è il suo desiderio", ha scandito David Parenzo, prendendo così le distanze dall'affermazione della sua ospite, una dei candidati di Michele Santoro alle europee.

Ginevra Bompiani, però, non si è fermata e ha continuato su quella linea: "Berlusconi ha sdoganato la destra. A questo punto, i tre corpi della destra sono diversissimi tra loro e, contrariamente a quello che dicono, stanno insieme non solo per interesse ma per il potere. Ed è quello che la sinistra non riesce a fare e non fa". "Qualcuno potrebbe dire che anche a queste elezioni europee il centrosinistra si presenta talmente diviso", le ha fatto notare il giornalista. "È quello che sto dicendo. C'è la grande divisione che è la guerra. La sinistra non può essere guerrafondaia. È la storia della sinistra. Finché il Pd vorrà affiancare Meloni, non sarà compatta. Il nostro movimento si batte contro la guerra. Battaglia concreta e urgente", ha aggiunto la scrittrice.