Kate Middleton, chi ha tenuto unita la famiglia reale dopo la diagnosi choc: il retroscena

Carole Middleton è la vera forza che tiene uniti i Windsor dopo la diagnosi shock di cancro a sua figlia, che ha annunciato la malattia con un video pubblico che ha conquistato tutti dopo giorni di speculazioni a seguito delle polemiche per la foto modificata. A svelare il retroscena all’Independent è una fonte vicina alla famiglia, secondo cui la mamma di Kate ha svolto un ruolo fondamentale dietro le quinte per il principe e la principessa del Galles, durante quello che è uno dei periodi più turbolenti degli ultimi tempi per la famiglia reale.

«Carole è la forza trainante che tiene unita la famiglia con il minimo sforzo e la massima umiltà - ha affermato la fonte -. Si è occupata di George, Louis e Charlotte, li ha portati a scuola e alle attività sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito. È stata una vera figura alla Mary Poppins. Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di coloro che esprimono sostegno soltanto da lontano». La fonte ha descritto Carole, 69 anni, che nel 1987 ha fondato la Party Pieces, un'azienda che vende materiale per feste per bambini, come colei che ha fornito alla giovane famiglia soccorso, rassicurazioni ed è stata una roccia per Kate e William mentre affrontavano la notizia". Secondo l'Independent, Carole ha intensificato i compiti di madre accompagnando i nipoti. "Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di chi parla di sostegno da lontano", la soffiata su Carole.