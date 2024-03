Come sta Kate Middleton, Camilla risponde a due ragazze. Carlo lascia Clarence House

27 marzo 2024 a

a

a

Kate Middleton "è entusiasta" per i tanti messaggi di supporto ricevuti in questi giorni durissimi. A rivelare lo stato emotivo della principessa del Galles è stata la regina Camilla che in questo periodo ha intensificato i suoi doveri di rappresentanza, alla luce delle condizioni del marito, Re Carlo. La regina era in visita mercoledì 27 marzo al mercato degli agricoltori di Shrewsbury quando due ragazze le hanno consegnato un poster che avevano confezionato per la principessa del Galles con la richiesta di farglielo avere. Kate è "elettrizzata da tutti i gentili auguri e il sostegno", ha detto la sovrana 76enne rivolta alle giovani e gli altri presenti. Tuttavia non ha espresso considerazioni sulle condizioni di salute della principessa che venerdì scorso ha annunciato, dopo settimane di voci, di avere un tumore scoperto in occasione del recente intervento all'addome.

Re Carlo torna sulle scene, Kate e William no. Spifferi reali: "allertato" Edoardo

Carlo, anche lui in cura per il cancro, è stato visto in precedenza lasciare Clarence House, riporta il sito del Daily Mail, a bordo della sua limousine Bentley, ma non è noto dove stesse andando. Quello che si sa è che il re si unirà alla Regina e agli altri membri della famiglia reale per la tradizionale messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Tuttavia si tratterà di una cerimonia in versione ridotta, con un numero di membri della famiglia reale inferiore al solito. Kate e il marito, l'erede al trono William, non ci saranno.