Re Carlo e l'ipotesi della reggenza di William. Caprarica: "Serve una decisione"

26 marzo 2024 a

a

a

"Le informazioni non sono rassicuranti": una frase precisa, quella pronunciata dall'esperto della famiglia reale Antonio Caprarica, che non aiuta a tracciare scenari rosei. Kate Middleton ha dichiarato che le è stato diagnosticato un cancro e, con molta eleganza, ha chiesto privacy. Ma anche re Carlo III non sta bene e non puoi adempiere ai suoi doveri. "La tradizionale passeggiata in occasione delle festività pasquali è molto in dubbio perché si teme che l'immunoterapia alla quale è sottoposto spalanchi le porte a un'infezione. Siamo di fronte a una persona molto indebolita", ha spiegato il giornalista, ospite di Bianca Berlinguer a Prima di domani.

"Monarchia appesa a una flebo": Kate, i preoccupanti scenari di Caprarica

"Mi ha colpito emotivamente l'incontro che c'è stato giovedì, prima che i principi del Galles partissero per le vacanze, tra Carlo e la nuora, che si sono visti a Windsor e hanno pranzato insieme. Incontro commovente tra due persone che condividono una malattia seria e significativa", ha raccontato Caprarica, per poi specificare che la ripresa del monarca non è prevedibile nel breve termine. "Incoronazione di William? Chiacchiere prive di qualsiasi fondamento. Da qui a una successione piena ci sono moltissime tappe. Questa è la situazione allarmante. Tutto è appeso a niente. Carlo dovrebbe prendere una decisione e dire se affida la reggenza a William", ha aggiunto.