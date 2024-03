Giuseppe Cruciani: Bari? "A parti invertite 41 bis e prima di Repubblica"

26 marzo 2024 a

Al netto dell'iter per un possibile commissariamento, quello del Comune di Bari è un caso molto politico. Il conduttore di Quarta Repubblica, Nicola Porro, ne parla con Giuseppe Cruciani a Un tavolo per due, la scoppiettante coda della trasmissione in onda lunedì 25 marzo. Per il padrone di casa, il commissariamento sulla scia delle recenti inchieste sarebbe un atto esagerato, ma il punto politico è quello emerso dopo le parole di Michele Emiliano che in un comizio ha raccontato di una visita, ai tempi in cui era sindaco di Bari, a casa della sorella di un boss della città vecchia in compagnia dell'attuale sindaco, all'epoca assessore.

"Tu immagina se là ci fosse stato un governatore di una Regione di centrodestra, con accanto un sindaco dello stesso partito politico di centrodestra", commenta allora il conduttore de La Zanzara, "che raccontavano un fatto successo anni prima di una visita alla sorella di un boss, facendo intendere che quelle persone e quella situazione la padroneggiava". Facile prevedere cosa sarebbe successo. Da sinistra "avrebbero invocato il 41 bis e l'arresto", tira le somme Cruciani.

Tra l'altro, il giornalista ricorda che l'attuale presidente della Regione Puglia, del Pd, "quella frase lì lui aveva già pronunciata e non era stato smentito". Porro tuttavia invita a non fare il caso più grande di quello che è: "Si può incontrare una persona incensurata?", come la sorella del boss barese. Cruciani torna sul punto politico e legato alla comunicazione e all'informazione: "Da parte della sinistra a parti invertite avrebbero invocato il carcere immediato". Poi c'è la foto scattata durante la festa di San Nicola, a Bari, con due parenti dello stesso boss e Decaro stesso. Un'immagine che non aggiunge molto alla vicenda, osserva Cruciani, ma il punto è sempre lo stesso: "Se ci fosse stato uno di destra con un lontano parente di un boss sarebbe stata finita sulla prima pagina di Repubblica, - conclude - l'antimafia giornalista ha funzionato in questo modo qua".