Fabrizio Frizzi morto 6 anni fa. Cosa dicono Conti e Clerici

Da Carlo Conti ad Antonella Clerici, passando per tanti altri volti della tv. Sei anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi: gigante del servizio pubblico. Una vita in Rai con quel sorriso inconfondibile, a lui sono stati dedicati gli studi televisivi Dear (sulla Nomentana a Roma). "Caro Fabri, sei sempre con noi”, scrive sui social l'amico Carlo Conti, condividendo una foto che lo ritrae insieme a Frizzi e alla Clerici. I tre erano legatissimi. "Ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c'era una speranza. Sono passati 6 anni ma sei sempre con noi", scrive la Clerici sui social. Poi ricorda Frizzi durante il suo programma 'E' sempre mezzogiorno!': "Fabrizio Frizzi era un grande amico, un grande conduttore, una persona fantastica", racconta commossa. Arriva anche il commento di Deborah Ergas, figlia di Sandra Milo: "Da 6 anni non ci incontriamo più...Quanto manca la tua gentilezza!".

Frizzi è scomparso all'età di 60 anni dopo aver lottato contro un male incurabile per alcuni mesi. Ha lasciato la moglie Carlotta Mantovan - che aveva sposato nel 2014- e la figlia Stella che ha 11 anni. Tanti i programmi condotti: 'Soliti ignoti'' e ''L'eredità'' sono solo alcuni. Indimenticabile la sua presenza a I Fatti vostri, programma tv nave-scuola per tanti conduttori, ideato da Michele Guardì.