Dimartedì, il caso Bari travolge la sinistra. Giannini: "Emiliano devastante"

A Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, vanno in onda le ormai celeberrime parole di Michele Emiliano che racconta di quando insieme all'allora suo assessore Antonio Decaro aveva fatto visita alla figlia di un boss di Bari vecchia, dove il comune di cui era sindaco voleva istituire una Ztl. Una vicenda che, come la si voglia guardare, è un disastro per il Pd e per la sinistra in generale. Nella puntata di martedì 26 marzo del programma c'è ospite Massimo Giannini che definisce la vicenda "devastante". L'attuale governatore della Puglia ha fatto "un danno enorme a Decaro e in generale alla sinistra già nel mirino della maggioranza di destra per le vicende che riguardano il Comune di Bari".

Perché Decaro non smentì Emiliano? L'intervista mette il sindaco alle strette

Oggi si è insidiata la commissione chiamata a valutare la possibilità di commissariare il comune di Bari per infiltrazioni mafiose sulla scia di una inchiesta che ha portato a 130 arresti. A quel punto l'editorialista di Repubblica butta la palla in tribuna e sottolinea come si è arrivati alla richiesta delle verifiche. "Noi abbiamo un'inchiesta che avvia la Dda di Bari su due figure politiche locali, marito e moglie, che hanno fatto tutto il giro dell'arco costituzionale, quindi il trasformismo totale...", riassume Giannini che poi accusa un "uso politico delle istituzioni da parte di un viceministro, Francesco Paolo Sisto, già avvocato di Berlusconi nel processo per le Olgettine pagate attraverso Tarantini", attacca il giornalista. Il riferimento è alla delegazione di Forza Italia che si è recata dal ministro degli Interni e gli ha "chiesto di commissariare il comune in una riunione che viene resa pubblica, una cosa del tutto impropria, e il ministro degli Interni lo fa. Avvia il processo che potrà portare probabilmente al commissariamento del comune di Bari". Tuttavia, non commenta il merito dell'inchiesta sulle infiltrazioni e i fatti emersi dalle carte. E neanche la circostanza che, in passato, nessuno ha mosso un dito...