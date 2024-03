Baltimora, Joey Barton choc sul crollo del ponte: “Ora le donne guidano navi”

26 marzo 2024 a

a

a

Joey Barton colpisce ancora. Questa volta sul disastro di Baltimora. L’ex calciatore, noto per i suoi numerosi comportamenti controversi, si è nuovamente trovato al centro delle polemiche a causa di una battuta a dir poco infelice riguardo alla tragedia del crollo del ponte, colpito da una nave cargo, negli Stati Uniti. Nella notte italiana, un mercantile ha causato il crollo del collegamento, facendo precipitare veicoli e persone nel fiume Patapsco, con almeno 20 persone coinvolte e lo stato di emergenza dichiarato nel Maryland. Mentre continuano le ricerche delle vittime, Barton ha condiviso un video del crollo del ponte, commentando ironicamente: "Adesso le donne guidano le navi", seguito da una emoticon che piange e un pollice in su.

Video su questo argomento Nave cargo colpisce e fa crollare un ponte a Baltimora: incidente mai visto | GUARDA

Il post su X, l’ex Twitter, ha scatenato una serie di commenti indignati. Barton, di fronte alle critiche e agli insulti, non ha battuto ciglio, evidenziando soltanto di essere diventato una delle tendenze principali nel Regno Unito. La sua reazione ha ulteriormente alimentato la ferocia dei critici per la sua mancanza di sensibilità davanti a una tragedia così grave.

Ore frenetiche a Baltimora dopo il crollo, il sonar "ha rilevato veicoli sott'acqua"

In Italia in molti si ricordano di Barton per la telecronaca di Massimo Marianella andata in scena durante Manchester City-QPR, dove il centrocampista rifilò una gomitata a Tevez, si prese il cartellino rosso, poi si rese protagonista con un calcio da dietro ad Aguero, una quasi testata a Kompany e una rissa sfiorata con Balotelli. “Barton - le parole della voce di Sky - è un criminale… È uno stupido ed è un criminale, è uno stupido per la sua squadra ed è francamente un criminale. E infatti è un ex galeotto. Che brutta persona. Non dovrebbe mai stare in un campo di Premier League neanche con un biglietto Joey Barton. È la peggior immagine che si può dare allo sport… e la Premier League è un bellissimo campionato, che ha fatto pulizia dei tifosi, ha reso vivibile per famiglie gli stadi, ma nessuno dovrebbe mai vedere su un campo di calcio un giocatore come Joey Barton. Che vergogna. È un giocatore vergognoso, vergognoso”. Parole che alla luce di quanto scritto oggi sono tornate in mente a molti appassionati di calcio.