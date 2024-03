Baltimora, ore frenetiche dopo il crollo. Il sonar "ha rilevato veicoli sott'acqua"

26 marzo 2024 a

Sono ore frenetiche a Baltimora, in Usa, dove in piena notte è crollato un importante ponte del porto cittadino: è stato travolto dall’impatto di una nave e ora i soccorritori stanno cercando decine di persone e diversi veicoli che si ritiene siano caduti nel fiume Patapsco. Ma le stesse autorità hanno avvertito che le condizioni non sono sicure per i soccorritori a causa di "alcuni carichi" rimasti appesi alla struttura, e per le condizioni di visibilità limitata e il rischio di congelamento di chi è in acqua". Proseguono le operazioni. Lo ha detto il capo dei Vigili del fuoco della città, James Wallace, precisando che si tratta di un "incidente molto grande", che alle operazioni partecipano diverse agenzie e che le informazioni "potrebbero cambiare con lo sviluppo delle ricerche" in un’area molto ampia. "Siamo in una fase attiva di ricerca e salvataggio", ha puntualizzato.

"Il nostro sonar ha rilevato la presenza di veicoli sott’acqua", ma "non sappiamo quanti sono", ha quindi aggiunto. E mentre il Maryland è con il fiato sospeso, la Casa Bianca "segue da vicino" gli sviluppi dopo il crollo del Francis Scott Key Bridge di Baltimora e fa sapere che "non ci sono indicazioni di un incidente doloso". La Guardia Costiera Usa prosegue le operazioni di ricerca e soccorso e la Casa Bianca è in contatto con il governatore del Maryland, Wes Moore, e il sindaco di Baltimora, Brandon Scott, "per offrire tutta l’assistenza federale necessaria". "I nostri pensieri vanno alle famiglie di coloro che risultano dispersi a causa di questo incidente terribile", fanno sapere.