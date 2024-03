Viva Rai2, Fiorello infilza Emiliano e Decaro: "Chi era la sorella del boss"

25 marzo 2024 a

Notizie e risate a Viva Rai2, il programma del primo mattino condotto da Fiorello. Nel 'Dantedì', giorno dedicato a Dante Alighieri, lo showman siciliano parla anche del caso Bari e del caso che ha coinvolto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco del comune pugliese Antonio Decaro: "Emiliano ha detto 'io con Decaro dalla sorella del boss'. Polemiche, poi è arrivata la replica. Svelato l'arcano, la sorella del boss non era altro che Maria Concetta Springsteen. Sì, era quel boss!", scherza Fiorello sul caso che imbarazza la sinistra e in particolare il Pd.

Infine, non sono mancati gli omaggi di ogni tipo per Mina. Fiorello ha più volte fatto gli auguri oggi in puntata alla 'Tigre di Cremona', nel giorno del suo compleanno, e il gran finale è stato un'esibizione sulle note di 'Tintarella di Luna', in duetto con Rosa Chemical, accompagnato come sempre dalla grande coreografia del corpo di ballo del mattin show.