Mario Giuliacci mai visto così, fulmini contro il meteo-hater: "Sparisci str..."

Il colonnello Mario Giuliacci da qualche tempo oltre alle seguitissime previsioni meteo in tv e sul web è attivissimo sulle varie piattaforme social. In particolare il volto noto del tempo ha aperto un canale TikTok che ha oltre 85mila follower e più di 1,1 milioni di "mi piace". Uno strumento fondamentale per tenersi aggiornati sulle ultime previsioni e tendenze del meteo e in cui si può interagire direttamente con l'esperto. Tuttavia, questa assenza di filtri può provocare situazioni sgradevoli con commenti offensivi o fuori tema. In particolare, nel corso di una "live" Giuliacci si è infuriato per i commenti di un utente, tale Daniele, che ha apostrofato con insolita durezza.

