Kate Middleton, "monarchia appesa a una flebo": gli scenari di Caprarica

25 marzo 2024

Da quando Kate Middleton ha annunciato di essere malata di cancro, il popolo britannico ha cercato di inondarla di messaggi di affetto e di supporto, ma forte è la preoccupazione per il futuro del regno. La principessa del Galles ha ora bisogno di riposo e di privacy per combattere la brutta battaglia in libertà e riscaldata dai suoi cari. A Prima di domani, il tak-show di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, l'esperto Antonio Caprarica ha provato a fare il punto della situazione e a tracciare possibili scenari per la monarchia. "Ci sono contemporaneamente tre membri senior della famiglia reale ammalati di cancro. Oltre al re e alla futura regina, c'è anche l'ex moglie e tutt'ora convivente del duca di York, Sarah, che ha un tumore della pelle molto grave": la voce del giornalista è rassicurante, ma il contenuto del suo intervento molto meno.

"C'è una debolezza estrema della famiglia reale, che non è mai risultata così ridotta, infiacchita. In sostanza: non c'è nessun altro, in assenza del re e di Kate, che si metta sulle spalle l'intera compagnia.", ha continuato l'ospite. William "è totalmente assorbito dalla malattia della moglie e dalla cura dei figli". Camilla, invece, "è una signora di 76 anni che sta facendo il possibile ma non è il suo mestiere". "C'è un problema vero", ha scandito l'esperto in collegamento con lo studio, per poi proseguire: "Siamo in una situazione in cui la monarchia inglese è appesa a una flebo. Tutto dipende dall'effettivo recupero e guarigione del re e della nuora. E soprattutto la nuora perché è il futuro della monarchia".