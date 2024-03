Kate Middleton, l'inviato di Pomeriggio 5 svela: perché ha temporeggiato

25 marzo 2024 a

a

a

"Questo è stato il primo messaggio diretto di Kate. Ha messo fine a tre mesi di illazioni e di teorie di complotto": così Federico Gatti, l'inviato di Pomeriggio Cinque, ha esordito nell'ultima puntata del programma di informazione e di attualità. Poi subito il retroscena: "Pensa che Kate aveva intenzione di rivelare tutto subito dopo il pasticcio della foto per mettere fine alle pressioni e alle voci, ma ha deciso di temporeggiare per proteggere psicologicamente ed emotivamente i figli". Il filmato attraverso cui la principessa del Galles ha rotto il silenzio e ha comunicato che le era stato diagnosticato un cancro ha lasciato tutti con il fiato sospeso per almeno due minuti. Ma il segnale della futura regina è stato forte. Voce sicura ma pacata, sguardo fermo ma speranzoso.

William "mette da parte il problema Harry". Ora Kate è una priorità

Il giornalista ha mostrato in diretta la prima pagina del Daily Mail. "I reali torneranno più forti" è il titolo che campeggia sulla carta. La situazione è stata definita da Gatti "molto triste", ma, ha assicurato, "c'è cauto ottimismo". Pare anche che tra Kate Middleton e re Carlo III ci sia stato "un pranzo a due" nei giorni dopo la diagnosi comune. Il Sun, invece, ha preso spunto dalla grinta della principessa. "Kate non sei sola", si legge. Espressione che ben sintetizza il sentimento comune. Anche Myrta Merlino si è espressa sulla mossa della futura regina: "Kate ha dimostrato una grande personalità. Un messaggio vero, spontaneo, speciale. Anche la frase finale, non siete soli, l'ha incoronata come la grande principessa e forse la grande futura regina", ha scandito la conduttrice dal centro dello studio.