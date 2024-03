Kate Middleton e William presto lontani da Windsor: "Annullati gli impegni"

25 marzo 2024 a

a

a

Il nome di Kate Middleton rimbalza da un sito all'altro. Da quando la futura regina ha annunciato che le è stato diagnosticato un cancro, una raffica di messaggi di affetto e di sostegno ha inondato la famiglia reale. I principi del Galles si sono dichiarati profondamente colpiti e toccati dalla partecipazione e dal sostegno. "Il Principe e la Principessa sono entrambi enormemente toccati dai messaggi gentili delle persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta all’annuncio di Sua Altezza Reale. Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione rispetto alla loro richiesta di privacy in questo momento", hanno fatto sapere da Kensington Palace. E proprio per la comprensibile necessità di scappare dai riflettori, pare che Kate e William abbiano deciso di non trascorrere le prossime settimane a Windsor.

Re Carlo ci sta mettendo più del previsto a guarire dal cancro. Come reagisce

Nell'Adelaide Cottage, i principi del Galles hanno costruito la loro isola di serenità, ma ora che la futura regina ha bisogno di assoluto riposo e di rispetto, hanno deciso di fare ritorno a Norfolk, dove sorge la dimora regalata loro dalla regina Elisabetta II. È stata la stessa Kate Middleton, durante il filmato con il quale ha rivelato al mondo intero di aver iniziato una chemioterapia preventiva, a chiedere privacy per sé e per la sua famiglia. William, che è al momento uno dei pochi "working royal" operativi, come riporta Il Giornale, ha annullato qualunque impegno fino al prossimo 17 aprile per dedicarsi completamente alla sua famiglia. In effetti proprio sul futuro re gravano tutte le responsabilità, soprattutto dal momento che anche al re Carlo III è stato diagnosticato un cancro.