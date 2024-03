Gianluca Grignani, il problema tecnico lo fa sbottare: "Non va un...". E lascia il palco

24 marzo 2024 a

a

a

Gianluca Grignani è finito nuovamente nell'occhio del ciclone. Il suo "Residui di rock'n'roll tour" è iniziato malissimo. Dopo un'ora di concerto, il cantante ha iniziato a polemizzare con gli organizzatori fino ad avere una reazione fuori controllo e ad abbandonare il palco e tutto il suo pubblico. L'artista, accompagnato dalla band, ha iniziato a intrattenere i presenti con alcuni dei suoi successi. Poi, a causa si un problema tecnico, non si è trattenuto e ha sbottato. "Allora io devo dire una cosa, è una cosa importante...", ha detto stoppando l'esibizione.

"Ho paura": l'annuncio di Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas

"Devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. Ci sono scritte queste stro***te sul gobbo, è strano ca**o. Non capisco. Sono basito, roba da farmi scendere dal palco. Sto cantando e non va un ca**o. La chitarra non funziona, quell'altro fa quello che gli pare a lui, il batterista - come ti chiami? - fa quello che vuole lui. Ma che ca**o volete? Devo capirlo", ha continuato, alzando la voce e lasciando il pubblico di sasso.

Alla festa della figlia dei Ferragnez scoppia la lite, la madre di lui: "Basta"

Quando i fan gli hanno proposto di proseguire solo con la chitarra acustica, Gianluca Grignani non ci è stato e si è sfogato senza mezzi termini: "Non sto scherzando. Io sono costretto a finire qua il concerto. Vi dico la verità questa cosa non è normale, è folle. Non sono nella condizione di lavorare, arrivare a rompere i co***oni in questa maniera qua è assurdo. Va bene ragazzi, vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto", ha scandito. Quindi ha abbandonato il palco.