Ferragni e Fedez, alla festa della figlia scoppia la lite. La madre di lui: "Basta"

Ieri è stato il compleanno della figlia dei Ferragnez Vittoria e, per festeggiarla, i genitori hanno organizzato una festicciola a Milano. Tuttavia, stando a quanto filtra, i due non sarebbero riusciti a seppellire l'ascia di guerra e, trovandosi faccia a faccia, sarebbero andati incontro a una "pesante lite". A rivelarlo è un articolo del Corriere della Sera. Pare anche che, quando l'atmosfera è diventata pesante, il rapper si sia allontanato con la sua assistente e la madre, Tatiana, l'abbia rincorso suggerendogli di fermarsi. Dai social non si sa molto di più, se non che la coppia continui a coprire i volti dei piccoli. Mossa, questa, interpretata come il segnale che la battaglia legale sia iniziata.

"Ma in realtà l’atmosfera di serenità è durata poco. Una volta finita la festa di Vittoria, Fedez si sarebbe allontanato dopo una pesante lite con l’ormai quasi ex moglie. La stessa mamma del cantante Tatiana lo avrebbe rincorso, nel tentativo di calmarlo, dicendogli: «Federico basta». Fedez si è allontanato accompagnato dalla sua assistente", si legge sul sito del quotidiano. Sui profili dei diretti interessati, però, appaiono solo messaggi di amore per la piccola festeggiata. D'altronde, tra le poche dichiarazioni rilasciate dal rapper e dell'imprenditrice digitale è emerso un solo obiettivo in comune: tutelare i bambini.