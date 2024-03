Fedez, "gli unici amori della mia vita": le parole dopo la frattura con Ferragni

23 marzo 2024 a

Tutto lascia credere che oggi, in occasione del terzo compleanno della piccola Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez si incontreranno di nuovo. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di entrambi sulla rottura o sul possibile divorzio. Negli ultimi giorni diversi avvocati dei vip hanno ipotizzato che dietro alla mossa di nascondere i volti dei figli sui social ci siano i primi colpi di una battaglia legale. E proprio dai profili ufficiali dei diretti interessati si deduce che le strade sono sempre più separate. L'influencer sta provando a recuperare una dimensione di normalità, dialogando con costanza con i suoi follower. Il rapper, invece, si è immerso nel mondo del lavoro. Parlando con il settimanale Oggi, il cantante ha affermato di aver trovato una nuova dimora.

"Piano piano si torna a vivere": il messaggio a sorpresa di Fedez

"Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora", ha confessato Fedez, che pare abbia iniziato a vivere in una casa situata in Piazza Castello. Tornando alla festa che i Ferragnez hanno organizzato per celebrare i tre anni di Vittoria, poco trapela sui social. "Auguri Vittoria, bimba magica, oggi compi 3 anni ed ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma. Che il mondo possa continuare a danzare al ritmo della tua meraviglia, mentre ti guardo crescere e diventare la donna straordinaria che sei destinata a essere. Auguri, amore mio. Il tuo domani è già un universo di promesse e sogni, e io non vedo l’ora di essere accanto a te a stringerti la mano ogni giorno", ha scritto Ferragni. "Auguri alla mia Iaia. Ti amo vita mia", ha digitato il rapper.