Fedez e Ferragni, spunta il video della festa: "Che pretendeva..."

I nomi di Chiara Ferragni e di Fedez continuano a balzare agli onori di cronaca. Sembra che la frattura tra l'influencer e il rapper sia definitiva. Oltre all'allontanamento social, lo lascia credere la decisione di entrambi di nascondere il volto dei figli in foto (interpretata da molti avvocati come l'evidente segnale di una battaglia legale appena iniziata). La festa del papà e il compleanno di Leone non hanno sancito un ritorno alla normalità. Ne è prova il video spuntato in rete nelle ultime ore. Il filmato, che ha già fatto il giro dei social, riprende l'uscita dal luogo in cui è stato organizzato il party del piccolo di entrambi i genitori.

Giornalisti assiepati e fari puntati. Chiara Ferragni è uscita dal cancello con Vittoria in braccio. Superata la folla, si è allontanata dalle telecamere e ha probabilmente raggiunto l'automobile. Fedez, invece, è arrivato in seconda battuta e ha sostato davanti ai paparazzi. Il rapper, nonostante la tentata ironia, è sembrato a molti perplesso. "Questa è bella, questa è importante", ha detto forse riferendosi alla corsa all'ultimo scoop dei giornalisti. Su X il video è stato condiviso parecchio dai fan. Qualcuno ha espresso la propria tristezza nel vedere la coppia divisa, qualcun altro si è concentrato sulla reazione di Fedez. "Ma Fedez che pretendeva? Che lei si fermasse con i bambini davanti a tutti i fotografi?", ha scritto un utente.