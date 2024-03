Kate Middleton, "perché sono usciti allo scoperto". Il retroscena di Gatti

22 marzo 2024 a

Il video messaggio con cui Kate Middleton ha annunciato di essere in cura per un tumore diagnosticatole in preparazione dell'intervento all'addome subito recentemante ha "chiuso forse nel peggiore dei modi settimane di silenzio, di bugie, di foto ritoccate di teoria del complotto", spiega Federico Gatti, corrispondente a Londra di Mediaset, in collegamento con Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4. Un "video che sembra più una confessione", spiega il giornalista che ripercorre le parole della principessa del Galles.

Kate rompe il silenzio con un annuncio choc: "Ho un tumore" | VIDEO

La moglie dell'erede al trono britannico William "soffre di cancro. Non specifica di che tipo ma fa riferimento a quella non precisata operazione all'addome subita nello scorso febbraio", spiega Gatti. Middleton "ha parlato di una grande shock e ha chiesto tempo, privacy e spazio, e ha rivendicato il silenzio per preparare nel migliore dei modi i tre figli e comunicare loro la situazione in maniera appropriata".

Video su questo argomento "Ho detto ai miei figli che starò bene", il messaggio della principessa | VIDEO

Nel video messaggio la principessa tesse le lodi del marito William dicendo che "avere lui al suo fianco è stato un grande aiuto e un grande supporto", e lanciato un messaggio a tutte le famiglie che devono affrontare un problema simile. Rivelazioni che spazzano via settimane di gossip sulla presunta amante di William e sulle varie teorie del complotto. "Adesso è un momento di grave difficoltà", spiega Gatti, "questo è proprio il motivo per il quale i principi del Galles hanno deciso, dopo il silenzio assordante che la circondava, di uscire allo scoperto e lo hanno fatto con molta dignità". Ora "i rumors e le teorie del complotto possano tacere, poi ovviamente la natura dei tabloid la conosciamo...".