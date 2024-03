Viva Rai2, “come il macellaio che diventa vegano”. Fiorello abbatte gli Usa

22 marzo 2024 a

Emmanuel Macron in stile Rocky? «Figo ma Sergio Mattarella è il Chuck Norris del Quirinale». Suona la sveglia del buonumore con Fiorello che insieme a tutta la squadra chiude un’altra settimana di ‘vivaRai2!’, il mattin show di viale Mazzini. Fiorello parte da una brutta notizia per i fumatori: «Ma è meglio - ci tiene comunque a precisare -, così la smettono di fumare, che fa malissimo. Il prezzo delle sigarette sale fino a 20 centesimi, lo Stato va a guadagnarci tantissimo. Certo, devono fare il Ponte sullo Stretto, sono tutti soldi che vanno lì. Praticamente però questo ponte per metà lo pagherà Antonello Venditti, che si fuma minimo un 5mila euro l’anno», scherza lo showman.

Non passa inosservato nel glass del Foro Italico il successo planetario di Taylor Swift: «Il suo è il film musicale più visto di sempre, si parla di 4,6 milioni di visualizzazioni in tre giorni - legge Fiorello -. Per farvi capire quanti sono, è il numero di candidati del centrosinistra in Basilicata!». Ha fatto invece il giro del mondo la foto di Macron, presidente francese, ‘boxeur’ in stile Rocky: «Figo, ma lui ostenta - spiega Fiorello -. Il nostro presidente, Mattarella, voi non lo sapete ma è un mago del calcio rotante. Lo chiamano il Chuck Norris del Quirinale».

Sempre a proposito di politica estera, la chiosa al veleno è sugli Stati Uniti: «Stanno testando un missile ipersonico nel Pacifico. Menomale, io mi stavo chiedendo, che fine hanno fatto i cari vecchi Stati Uniti, che mi diventino pacifisti? Ma certo che no, sarebbe come il macellaio di fiducia che diventa vegano!».